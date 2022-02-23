С 1 марта в России исчезнут земельные участки с временным статусом

В России с 1 марта не останется земельных участков со статусом «временный», так как истечет пятилетний срок, предусмотренный на их регистрацию, рассказал РИА Недвижимость президент саморегулируемой организации «Региональная организация оценщиков» Кирилл Кулаков.

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Статусом «временный» наделялись земельные участки в момент их образования и постановки на кадастровый учет. С 2017 года в соответствии с законодательством данный статус не присваивался, а владельцам временных участков было дано пять лет на их регистрацию.

«С 1 марта 2022 года земельных участков со статусом «временный» в ЕГРН не будет. Их владельцы должны были зарегистрировать права собственности или аренды. Если это не было своевременно сделано, то запись о владении исчезнет из ЕГРН», – сообщил Кирилл Кулаков

Вместе с тем он отметил, что это не означает, что владелец лишится земельного участка. Но совершать какие-либо юридические действия с этой собственностью станет невозможно.

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