С 1 марта в России исчезнут земельные участки с временным статусом

В России с 1 марта не останется земельных участков со статусом «временный», так как истечет пятилетний срок, предусмотренный на их регистрацию, рассказал РИА Недвижимость президент саморегулируемой организации «Региональная организация оценщиков» Кирилл Кулаков.
Статусом «временный» наделялись земельные участки в момент их образования и постановки на кадастровый учет. С 2017 года в соответствии с законодательством данный статус не присваивался, а владельцам временных участков было дано пять лет на их регистрацию.
Вместе с тем он отметил, что это не означает, что владелец лишится земельного участка. Но совершать какие-либо юридические действия с этой собственностью станет невозможно.
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