В Ленобласти без вести пропали три подростка

В понедельник, 21 февраля, в полицию поступило сразу три заявления о пропажах несовершеннолетних в Тосненском, Всеволожском и Киришском районах Ленобласти.

Так, жительница Никольского сообщила об исчезновении 16-летней дочери. Еще 9 февраля она ушла из дома до сих пор не вернулась. Известно, что школьница состоит на учете по делам несовершеннолетних и уже ранее уходила из дома, пишет ЛенТВ24.

В деревне Старая разыскивают 17-летнего студента, он также не в первый сбегает от родителей. В Киришском районе с прогулки не вернулась 13-летняя школьница, которая состоит на учете в ПДН.