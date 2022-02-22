Впервые удалось записать активность умирающего мозга человека. Он будто бы видел сны или медитировал

Австралийские ученые впервые в истории получили запись активности умирающего мозга человека. Она зафиксирована на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 87-летнего пациента с эпилепсией. За ним беспрерывно наблюдали, чтобы отслеживать приступы, но внезапно он умер от остановки сердца.

Так ученым удалось получить 15 минут записи активности мозга до, в момент и после смерти. Исследователи сосредоточились на 30-секундном отрезке, разделив его на два периода — когда сердце еще билось и когда уже перестало.

Оказалось, перед смертью в мозге особенно активны были гамма-волны. Они участвуют в процессах сновидения, медитации и вспоминания.