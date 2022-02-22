Александр Асафов: Решение о признании ЛДНР непростое для России, но осознанное  

Политолог Александр Асафов рассказал online47.ru, что признание ЛНР и ДНР – непростое для России решение. Ведь у российского руководства существовала надежда на выполнение Украиной Минских соглашений. Этот документ по ситуации признан Советом безопасности ООН.

«Но есть понимание, что никакие Минские соглашения выполнены уже не будут. Об этом говорят последние заявления американцев о неизбежности санкций безотносительно российских действий или бездействий, а также заявления Зеленского о выходе из Будапештского меморандума и намерении создать ядерное оружие на территории Украины», – рассказал Александр Асафов

По мнению политолога, усиление обстрелов на Донбассе зафиксировано в том числе миссией ОБСЕ. Дальше оставлять людей в опасности нельзя. Кроме того, среди них много граждан России. Эксперт подчеркивает, что реакция Запада сдержанная.

«Мы ждем санкций, конечно. Но если вы обратите внимание, и в Совбезе ООН, и на других площадках какой-то яркой реакции пока нет, как и отмены по встречам Лавров-Блинкен и в дальнейшем Путин-Байден», – отметил Александр Асафов

Признание может остановить конфликт от перехода в горячую стадию и активировать прямые переговоры без игнорирования российской позиции по тем линиям безопасности, которые беспокоят страну.