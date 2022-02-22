Депутат ДНР Бердичевский: «До речи Владимира Владимировича было много обстрелов, а сегодня ночью на порядок меньше»

Как сообщает lentv24.ru со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, решение президента России о признании республик местными жителями было воспринято с ликованием.
По мнению депутата, обстановка в Донбассе успокоилась. В первую очередь это касается мировосприятия местных жителей, которые стали чувствовать себя в большей безопасности.
Депутата выразил надежду, что после признания со стороны России обстрелы прекратятся совсем, и люди смогут себя чувствовать в полной безопасности.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса. А врио главы МЧС Александру Чуприяну – создать им условия для проживания. Перед принятием решения о признании президент проконсультировался с Советом безопасности России.