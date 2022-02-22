Стало известно, в какой сфере трудоустроено большинство мужчин Ленобласти

За 2021 год служба занятости Ленобласти трудоустроила 19 889 жителей региона, из которых 9232 человек — мужчины.
Меньше всего представители сильного пола выбирали профессии лаборанта, кассира и экономиста, рассказали в администрации региона.
При выборе места работы большая часть мужчин выбирали следующие сферы: «культура и спорт» (17%), «обрабатывающие производства» (13%) и «строительство» (5%).
Чаще всего мужчины трудоустраивались на профессии подсобный рабочий, разнорабочий, слесарь, водитель, а реже всего выбирали профессии лаборанта, кассира и экономиста, — поделились в пресс-службе.
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