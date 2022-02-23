Россиянки назвали профессии с самыми привлекательными мужчинами

Россиянки назвали мужчин, работающих в нефтегазовой сфере, самыми привлекательными. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию, 31% опрошенных считают, что самые привлекательные мужчины работают в отрасли нефти и газа. На втором месте оказались профессии в IT-отрасли, которую отметили 26% участниц исследования. Еще 25% считают, что в сфере производства и промышленности также можно найти привлекательных представителей разных профессий.

Кроме того, 20% опрошенных отметили сферу банков и финансов для поиска привлекательного мужчины. Закрывает пятерку лидеров медицина — там работают самые привлекательные мужчины по мнению 17% опрошенных жительниц России. Еще по 15% отметили сферу строительства, а также транспорта и логистики.