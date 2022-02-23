Видео: Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России в видеообращении поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех граждан страны.

В 2019-м году 9 мая отметят 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области...

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днем защитника Отечества. С праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране», – сказал Владимир Путин