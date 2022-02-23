Петербурженка не поверила мошенникам, но все равно отдала им деньги. Говорит, «на всякий случай»

В полицию Калининского района 22 февраля обратилась 73-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что возле своего дома на проспекте Науки отдала 300 тысяч рублей «выкупа» за дочь, которая якобы виновна ДТП.

При этом она рассказала полицейскому, что сразу же не поверила и по телефону сказала собеседникам, что они – мошенники. Более того, она это заявила в лицо человеку, которому отдала деньги.

На вопрос полицейского, зачем же она тогда отдала деньги, последовал ответ: «На всякий случай».

Ранее ivbg.ru рассказывал о семи популярных фразах телефонных мошенников. Слышите эти фразы? С вами с вероятностью в 100% разговаривают мошенники (одна из них, кстати, про нашу героиню).