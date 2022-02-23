ПФР: бывшие военные и силовики могут получать вторую пенсию. Что для этого нужно?

Военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить ряд условий.
К военным пенсионерам относятся бывшие военнослужащие и экс-сотрудники силовых ведомств, таких как МВД, ФСБ. В обычном порядке выплаты они получают за выслугу лет или по инвалидности от своих ведомств.
В ряде случаев военные пенсионеры могут получить страховую пенсию и от Пенсионного фонда России (ПФР). Для этого они должны соответствовать следующим условиям:
- наличие стажа работы в гражданских организациях после службы в силовом ведомстве от 13 лет;
- достижение общеустановленного или раннего (например, при работе на Крайнем Севере) пенсионного возраста;
- наличие минимальной суммы (на момент подготовки публикации 23,4) индивидуальных пенсионных коэффициентов;
- наличие пенсии от своих силовых ведомств.
С заявлением о назначении страховой пенсии по старости нужно обращаться в ПФР.
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05.02.2021 2397