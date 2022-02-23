Пьяного подростка в тяжелом состоянии госпитализировали накануне 23 февраля в Петербурге

Возле станции метро «Проспект Большевиков» 22 февраля полицейские заметили молодого человека с признаками алкогольного опьянения.

Личность подростка установлена – им оказался 17-летний учащийся Петербургского автотранспортного колледжа. Его экстренно доставили в больницу.

Врачи диагностировали у пациента острое отравление этанолом. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как школьницу с острым отравлением этанолом госпитализировали прямо от бара в Санкт-Петербурге.