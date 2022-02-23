Владимир Путин почтил память погибших воинов возле Могилы Неизвестного Солдата

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены в Москве и почтил память павших воинов минутой молчания.
Владимир Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.
Ранее президент поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. В ходе обращения он подчеркнул, что вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности, поступательного развития и спокойной жизни граждан.
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