Владимир Путин почтил память погибших воинов возле Могилы Неизвестного Солдата

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены в Москве и почтил память павших воинов минутой молчания.

rri4l
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.

Ранее президент поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. В ходе обращения он подчеркнул, что вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности, поступательного развития и спокойной жизни граждан.

Вам будет интересно
Владимир Путин почтил память погибших воинов возле Могилы Неизвестного Солдата Владимир Путин
Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши
В 2019-м году 9 мая отметят 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области...
23.04.2019 5507
Автор