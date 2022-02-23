Владимир Путин почтил память погибших воинов возле Могилы Неизвестного Солдата

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены в Москве и почтил память павших воинов минутой молчания.

Владимир Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.

Ранее президент поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. В ходе обращения он подчеркнул, что вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности, поступательного развития и спокойной жизни граждан.