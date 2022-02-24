Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова

Автор: Гузель Галимова
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В День защитника Отечества, 23 февраля, ученики и преподаватели Новоладожской детской школы возложили цветы к бюсту Александра Суворова.

Также в этот день Волховская школа искусств провела пленэр «Рисуем Суворовских чудо-богатырей». А в Волховском городском культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина открылась выставка «За службу и храбрость», предоставленная Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова.

Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
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Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова новая ладога, Ленобласть, День защитника Отечества
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