Ученики и преподаватели Новоладожской детской школы искусств возложили цветы к бюсту Суворова

В День защитника Отечества, 23 февраля, ученики и преподаватели Новоладожской детской школы возложили цветы к бюсту Александра Суворова.
Также в этот день Волховская школа искусств провела пленэр «Рисуем Суворовских чудо-богатырей». А в Волховском городском культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина открылась выставка «За службу и храбрость», предоставленная Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова.
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