В работе YouTube и Instagram наблюдаются сбои

Сбои в работе сервисов фиксируются по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные агентства РИА Новости со ссылкой на портал Downdetector.

Порядка 44% пользователей видео-хостинга Youtube жалуются на проблемы в работе приложения, около 35% — на сбои в работе трансляций, еще 21% — на функционирование самого веб-сайта.

Большая часть пользователей Instagram (73%) фиксируют проблемы с работой приложения, 14% — не могут войти в личный профиль, еще 13% — жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов России.