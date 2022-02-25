В Ленобласти в 2021 году ввод жилья на одного человека достиг 1,8 м2

Минстрой составил новый рейтинг, который учитывает динамику ввода жилья с 2019 по 2021 годы.

При подсчете учитывались многоквартирные дома, ИЖС и перевыполнение планов по вводу на душу населения. Среди наиболее выдающихся субъектов страны отметилась и Ленинградская область.

«В этих регионах видна системная работа», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский подчеркнул, что вместе с увеличением объемов ввода региональная администрация активно работает над повышением качества городской среды.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.

Сегодня в регионе 79 застройщиков строит 576 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.