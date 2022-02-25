Банк России обеспечит банкоматы наличностью

Банк России увеличит выдачу наличных банкам на фоне возросшего спроса.

Как сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 25 февраля, причиной увеличения лимитов стал возросший спрос на наличные.

«…Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — сообщает Банк России.

Ранее мы писали, что на фоне военной спецоперации в Украине россияне массово отправились к банкоматам. За один день было снято порядка 111 млрд рублей.

Также мы публиковали кадры очередей к банкоматам Петербурга. К вечеру 24 февраля деньги в некоторых банкоматах стали заканчиваться.