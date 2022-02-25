Евросоюз намерен ввести санкции против Путина и Лаврова

Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова в санкционные списки.
Об этом вечером, 25 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что страны Европы договорились внести Владимира Путина и Сергея Лаврова в список ограничений: их активы ограничат, а передвижения — нет.
Тем временем, Министерство обороны РФ подвело промежуточные итоги военной спецоперации на территории Украины. Согласно данным ведомства, всего было выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры Украины.
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25.02.2022 65