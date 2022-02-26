Евросоюз приостанавливает упрощенную выдачу виз россиянам

ЕС с 28 февраля приостановит действие соответствующего соглашения с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 26 февраля.

Так, приостанавливается упрощенная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций, которые должны участвовать в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов.

Тем временем, российские военные взяли под контроль украинский город Мелитополь. Как передает Минобороны РФ, местные жители приветствовали российских военных, а некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.