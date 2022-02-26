Тридцать лет назад политики разрушили единство России и Украины. Сейчас эта ошибка исправляется

Обозреватель ситуации на Украине считает, что происходящие там события необходимо было сделать еще 30 лет назад. При этом, тогда потребовалась бы только политическая воля.

Журналист издания «Блокнот» Александр Пылев уверен, что сегодня россияне «возвращаются домой».

Десятки лет назад политики разделили русский и украинский народ «забором», забыв, что для братьев не существует никаких границ. Многие, кому за 40 лет, должны помнить, как на велосипедах, пешком или на машине украинцы и русские пересекали эту незримую границу по многу раз в день. Кто-то ездил на работу, кто-то за товарами, а кто-то и вовсе «к куму на поросенка». И каждый ощущал себя как дома, даже, пересекая границу.

Министр обороны РФ Шойгу был прав, когда приказал наших офицеров и солдат не унижать достоинство противника. Поскольку отчасти, это все еще наш братский народ. Достаточно взглянуть на пленных солдат ВСУ. Отличить их от обычных русских мужчин и парней, живущих по соседству, крайне сложно. Они также, как и мы не прочь посмотреть футбол в гараже с друзьями посреди советских 5-этажек.

Непременно, среди них есть и идейные люди, кто встал на путь нацизма. Но и тут необходимо понять, как они к этому пришел. Вероятнее всего, причина кроется в многолетней русофобии по украинскому телевидению.

пишет журналист Издания «Блокнот» Александр Пылев. С украинским же народом нам не нужно заключать мир. Потому что, во-первых, мы с ним не воюем. А, во-вторых, нет смыла подписывать договора с самим собой. Мы сейчас пришли не в другую страну. Мы возвращаемся домой. В своё историческое и духовное пространство. Нас там ждут, нам там рады. Но если мы сейчас остановимся, дадим заднюю — разрушительные процессы начнутся уже в России, —журналист Издания «Блокнот» Александр Пылев.