Зеленский выступил с заявлением насчет переговоров в Белоруссии

Автор: Александр Селиванов
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Он знает о предложении начать переговоры у соседей.

— Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий, — заявил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что украинская сторона предложила России такие города для переговоров, как Варшава, Стамбул, Баку.

В тоже время белорусская сторона подготовила всё необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле.

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27.02.2022 54
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