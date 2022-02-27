Зеленский выступил с заявлением насчет переговоров в Белоруссии

Он знает о предложении начать переговоры у соседей.
— Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий, — заявил президент Украины.
Также Зеленский отметил, что украинская сторона предложила России такие города для переговоров, как Варшава, Стамбул, Баку.
В тоже время белорусская сторона подготовила всё необходимое для переговоров России и Украины в городе Гомеле.
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