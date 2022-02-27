Владимир Зеленский просит о помощи у всего мира, но отказывается от переговоров с Россией

Также президент призывает граждан сопротивляться, раздает оружие всем желающим.
Как сообщаю российские СМИ, Владимир Зеленский обращается ко всему миру с призывами о помощи, также говорит о готовности ведения переговоров, однако на призывы российской стороны сесть за стол переговоров отвечает отказом.
В то же время президент Украины просит население России выступать против военной операции в Украине. Также он призывает граждан сопротивляться, раздает оружие всем желающим. Это приводит у дестабилизации ситуации в стране и плачевный последствиям в виде появления хаоса, мародерства и беспорядков.
По словам Пескова, российская делегация уже прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинцами. В тоже время Зеленский отказывается от переговоров в Белоруссии называя страну стороной конфликта, предлагая в альтернативу Варшаву, Будапешт или Стамбул.
Можно сделать вывод, что Зеленскому очень выгодна позиция жертвы на международной арене и мирные переговоры не нужны от слова совсем.