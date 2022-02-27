Владимир Зеленский просит о помощи у всего мира, но отказывается от переговоров с Россией

Также президент призывает граждан сопротивляться, раздает оружие всем желающим.

Как сообщаю российские СМИ, Владимир Зеленский обращается ко всему миру с призывами о помощи, также говорит о готовности ведения переговоров, однако на призывы российской стороны сесть за стол переговоров отвечает отказом.

В то же время президент Украины просит население России выступать против военной операции в Украине. Также он призывает граждан сопротивляться, раздает оружие всем желающим. Это приводит у дестабилизации ситуации в стране и плачевный последствиям в виде появления хаоса, мародерства и беспорядков.

По словам Пескова, российская делегация уже прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинцами. В тоже время Зеленский отказывается от переговоров в Белоруссии называя страну стороной конфликта, предлагая в альтернативу Варшаву, Будапешт или Стамбул.

Вам будет интересно Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами Теперь Москва ждет решения украинцев. По словам Дмитрия Пескова, российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Переговоры планируется провести... 27.02.2022 73

Можно сделать вывод, что Зеленскому очень выгодна позиция жертвы на международной арене и мирные переговоры не нужны от слова совсем.