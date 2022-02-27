Украина отправила в Международный суд ООН иск против России — Зеленский

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Киев просит суд немедленно потребовать от России прекратить военные действия.

По информации издания RT, Украина направила иск в Международный суд ООН в Гааге против России.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что просит суд назначить слушания на следующей неделе, а также немедленно прекратить военные действия на территории страны.

Вам будет интересно
Владимир Зеленский просит о помощи у всего мира, но отказывается от переговоров с Россией
Также президент призывает граждан сопротивляться, раздает оружие всем желающим. Как сообщаю российские СМИ, Владимир Зеленский обращается ко всему миру с призывами...
27.02.2022 140
Автор