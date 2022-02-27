Украина отправила в Международный суд ООН иск против России — Зеленский

Киев просит суд немедленно потребовать от России прекратить военные действия.
По информации издания RT, Украина направила иск в Международный суд ООН в Гааге против России.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что просит суд назначить слушания на следующей неделе, а также немедленно прекратить военные действия на территории страны.
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27.02.2022 140