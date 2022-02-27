Водитель кроссовера сбил шестилетнюю девочку в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина отвез ребенка в больницу и вернулся на место ДТП.

По информации правоохранительных органов, 26 февраля на проспекте Героев водитель на Вольво ХС-60 сбил шестилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель сам отвез ребенка в больницу. Медики диагностировали у девочки многочисленные травмы.

Отмечается, что ребенок переходил пешеходные переход в сопровождении родителей. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

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