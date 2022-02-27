Водитель кроссовера сбил шестилетнюю девочку в Петербурге

Мужчина отвез ребенка в больницу и вернулся на место ДТП.
По информации правоохранительных органов, 26 февраля на проспекте Героев водитель на Вольво ХС-60 сбил шестилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Водитель сам отвез ребенка в больницу. Медики диагностировали у девочки многочисленные травмы.
Отмечается, что ребенок переходил пешеходные переход в сопровождении родителей. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.
Вам будет интересно
В поселке Возрождение Выборгского района на одноименном карьере 22 февраля 800-тонный грузовик «Белаз» сбил 40-летнего рабочего ООО «Выборгские граниты». Мужчина шел...
22.02.2022 268