Участники «Батальона Джохара Дудаева» заявили о готовности воевать за Украину до конца

Бежавшие от правосудия военные преступники выступили на стороне Украины.
В сети появилось обращение, так называемого «Батальона Джохара Дудаева». Боевики утверждают, что готовы воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, что в числе руководства батальона Джохара Дудаева участники батальона «серые волки» («Бозкурт», ультраправая националистическая организация).
В тоже время сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим заявил, что в Одессе создано подразделение для ведения боевых действий на стороне Украины.
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27.02.2022 140