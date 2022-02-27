Участники «Батальона Джохара Дудаева» заявили о готовности воевать за Украину до конца

Автор: Александр Селиванов
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Бежавшие от правосудия военные преступники выступили на стороне Украины.

В сети появилось обращение, так называемого «Батальона Джохара Дудаева». Боевики утверждают, что готовы воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, что в числе руководства батальона Джохара Дудаева участники батальона «серые волки» («Бозкурт», ультраправая националистическая организация).

В тоже время сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим заявил, что в Одессе создано подразделение для ведения боевых действий на стороне Украины.

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27.02.2022 140
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