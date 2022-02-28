Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110, 129,132 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 480-482,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 61-62 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, снятие старого а/б покрытия и укладка нового;

км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 28.02.2022 9:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 10-20 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

км 111-122 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):