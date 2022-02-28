В Петербурге с Медного всадника полностью сняли строительные леса

В Петербурге на Сенатской площади полностью сняли строительные леса с памятника «Медный всадник».

Масштабное обновление памятника основателю города провели за несколько месяцев и приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I.

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Напомним, памятник закрыли на реставрацию в октябре 2021 года. Реставраторы восстановили не только «Медного всадника», но и постамент, на котором он установлен. Также дополнительно усилили точку опоры.

Последний раз памятник ремонтировали 45 лет назад.