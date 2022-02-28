Allegro будет ходить между Петербургом и Хельсинки, несмотря на санкции

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает издание Taloussanomat со ссылкой на финскую железнодорожную компанию V, изменений в железнодорожном сообщении между Санкт-Петербургом и Хельсинки не будет.

«Поезда «Аллегро» будут ходить в Россию, по крайней мере, пока. <…> В настоящее время никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет», – сообщают журналисты  

Количество пассажиров в Allegro составляет около 20% от уровня до пандемии COVID-19. Издание отмечает, что из-за ситуации в Украине министерство иностранных дел Финляндии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Вам будет интересно
Allegro будет ходить между Петербургом и Хельсинки, несмотря на санкции Санкт-Петербург, allegro
Байден – наш: новый президент США имеет русские корни
Сотрудник тематического сайта Geneanet.org Тим Доулинг составил генеалогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил...
28.01.2021 8202
Автор