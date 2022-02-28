Allegro будет ходить между Петербургом и Хельсинки, несмотря на санкции

Как сообщает издание Taloussanomat со ссылкой на финскую железнодорожную компанию V, изменений в железнодорожном сообщении между Санкт-Петербургом и Хельсинки не будет.
«Поезда «Аллегро» будут ходить в Россию, по крайней мере, пока. <…> В настоящее время никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет», – сообщают журналисты
Количество пассажиров в Allegro составляет около 20% от уровня до пандемии COVID-19. Издание отмечает, что из-за ситуации в Украине министерство иностранных дел Финляндии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.
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