Инспектор-взяточник вымогал деньги у охранной фирмы в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии.
Следствие установило, что обвиняемый в июле 2019 года нашел нарушения в ТРК «Меркурий», где охранник работал без лицензии. Тогда он потребовал от директора охранной фирмы 15 тыс. рублей за непривлечение к ответственности. Кроме этого, злоумышленник подделал документы.
Его задержали 11 июля 2019 года во время оперативного эксперимента. Решением суда, экс-инспектора приговорили к 4 годам колонии общего режима.
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19.02.2022 765