В Токсово построят новый лыжный трамплин

Новый лыжный трамплин заменит один из старых аналогичных объектов в Токсово Всеволожского района Ленобласти.

Речь идет о большом трамплине К-88, который находится на территории лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва. Последний ремонт там проводился 40 лет назад, а с 2004 года – его не используют. В 2021 году специалисты признали трамплин аварийным, сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в Telegram.

Сейчас идет работа по поиску источников финансирования. После приступят к проектированию и строительству нового сооружения.

В этом году в Ленобласти простоят восемь новых спортивных объектов – бассейны, ледовые арены и спорткомплексы.