В Ленобласти построят еще восемь спортивных объектов

В 2022 году в Ленобласти простоят восемь новых спортивных объектов – бассейны, ледовые арены и спорткомплексы.

Так, во Всеволожске, Гатчине и поселке Виллози Ломоносовского района завершают строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Достраивают новый ФОК и в деревне Новолисино Тосненского района. Ледовая арена строится в Волхове, спортивный комплекс — в поселке Токсово Всеволожского района, комплекс с бассейном — в поселке Плодовое, универсальную спортивную площадку — в Сумино.

Планируется, что к 2030 году к спорту будет приобщено не менее 70% населения региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, уже работают ледовая арена в Выборге, бассейн в Ивангороде и Кингисеппе, ФОК в Тихвине и Кировске. Также идет строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках, спортивного центра в Котельском и лыжного комплекса в Токсово.