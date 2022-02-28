Чиновника осудят за махинации с контрактом на уборку в Петербурге

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при уборке внутриквартальных территорий.
Следствие установило, что 37-летний экс-глава отдела закупок районной администрации обманул представителя ЖКС. Зная, что не имеет полномочий, от лица районной администрации начальник отдела госзакупок заключил с организаций контракт на уборку внутриквартальных территорий.
Благодаря схеме злоумышленник незаконно получил больше миллиона рублей.
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19.02.2022 765