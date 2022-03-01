Финляндия начнет парламентскую дискуссию о присоединении к НАТО

Автор: Сергей Агутин
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В Финляндии проведут парламентскую дискуссию о присоединении к Североатлантическому союзу. Обсуждение может занять недели или всего несколько часов, это зависит от правительства страны.

В НАТО заявили, что Финляндия может быть принята в Североатлантический союз в течение 24 часов после принятия решения.

Слушания инициированы после обращения к властям от граждан Финляндии с призывом решить вопрос со вступлением в альянс. Оно собрало необходимое количество подписей. По данным Yle, более 50% финнов поддерживают такой шаг.

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01.03.2022 96
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