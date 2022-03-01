В сгоревшей даче под Токсово нашли тело мужчины

Автор: Гузель Галимова
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Пожар охватил дачный дом и стоявшие рядом постройки, расположенные в садоводстве «Спорт» под Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 февраля в 20:25. Огонь охватил 118 «квадратов». На место работали восемь пожарных, задействовав две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать только через почти 2,5 часа.

При разборе завалов был обнаружен обгоревший труп 60-летнего мужчины. Проводится проверка.

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28.02.2022 132
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