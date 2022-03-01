Минобороны России: по объектам в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием

Автор: Александр Селиванов
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Это будет сделано для пресечения информатак против России.

По информации Минобороны России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары.

Отмечается, что удары будут произведены высокоточным оружием.

— Призываем жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома, — сообщили в Минобороны России.
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01.03.2022 753
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