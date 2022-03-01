Россиян предупредили о наказании за незаконные митинги

Также были перечислены правила при проведении массовых мероприятий.

По информации правоохранительных органов, участники массового мероприятия не вправе носить маски, находиться в состоянии опьянения, приносить оружие, алкоголь, фаеры, и т.д.

Если гражданское лицо нарушит правила, то возможно наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, либо назначение наказания в виде обязательных работ (до 40 часов).

Отмечается, что в отношении нарушителя могут быть применены и более суровые меры. Размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей, а срок обязательных работ – 200 часов. Кроме того, участника могут арестовать на 15 суток. Такие меры предусмотрены если в результате нарушения правил проведения митинга имуществу или здоровью граждан будет причинен вред.

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В тоже время законом предусмотрена уголовная ответственность для организаторов митинга. В этих случаях предусмотрена статья 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).