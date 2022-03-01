Спасателей вызвала мама ребенка после того, как дверь случайно захлопнулась. Маленький ребенок остался внутри один.
Инцидент произошел сегодня, 2 марта, в одном из многоэтажных домов в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти. На помощь пришли спасатели ПСО Тосно, они с помощью альпинистского снаряжения через окно проникли внутрь, открыли дверь и передали ребенка матери. Малыш не пострадал.
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