Спасателей вызвала мама ребенка после того, как дверь случайно захлопнулась. Маленький ребенок остался внутри один.

Инцидент произошел сегодня, 2 марта, в одном из многоэтажных домов в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти. На помощь пришли спасатели ПСО Тосно, они с помощью альпинистского снаряжения через окно проникли внутрь, открыли дверь и передали ребенка матери. Малыш не пострадал.