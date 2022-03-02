Видео: житель Киева записал инструкцию, как безопасно перемещаться по городу

Житель Киева записал видеоролик, в котором предупредил местных жителей об опасности, связанной с бесконтрольной и массовой раздачей со стороны властей оружия мирному населению.

«Сотни людей получили на сегодняшний день в руки оружие. Дорога, по которой вы будете ехать, становится в какой-то степени опасной. Потому что люди нервные», – рассказал мужчина

По словам жителя Киева, самый эффективный с точки зрения безопасности способ перемещения на автомобиле – в светлое время суток, двигаясь медленно.