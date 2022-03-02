Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде в Пекине

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до соревнований на зимних Паралимпийских играх в Пекине.

Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта. В них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран. Атлеты выступят в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта, поделенных на две категории — на льду и на снегу.

Российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе.

Напомним, 20 февраля завершились XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. По итогам Игр сборная России заняла девятое место в командном зачете. На счету россиян 32 медали – это рекордное количество медалей за всю историю выступлений России на зимних Играх.