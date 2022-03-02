Украинский футболист Ракицкий покинул петербургский «Зенит»

Петербургский «Зенит» расторг контракт с украинским футболистом Ярославом Ракицким по его собственной просьбе, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Известно, что Ракицкий попросил о досрочном расторжении контракта с клубом «в связи с тяжелой семейной ситуацией».

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале 2019 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.