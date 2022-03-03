Перевозчики Ленобласти начали клеить букву Z на автобусы в поддержку российских военных

В России набирает обороты народный флешмоб в поддержку специальной военной операции на Украине.

К нему начали присоединяться и перевозчики из Ленобласти — на региональных дорогах стали появляться автобусы с буквами Z. Водители таким образом поддерживают российскую армию.

Буква Z была выбрана не случайно. Именно ее заметили на российской военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Позже Минобороны разъяснило значение этой буквы. Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На пятый день спецоперации в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры между Россией и Украиной. Об итогах первой встречи ivbg.ru ранее рассказывал более подробно. Также редакция ведет текстовую трансляцию спецоперации на Украине.