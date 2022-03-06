Underside: Британские агенты активно расжигают ненависть к русскому народу в Рунете

В ходе спецоперации на Украине в Рунете произошел наплыв антироссийской пропаганды. По мнению медиаэкспертов, это — результаты планомерной деятельности по дестабилизации ситуации в стране изнутри.
Как отмечает редакция Underside, обучение за рубежом и получение иностранных грантов — осознанные инвестиции в русофобию с последующим их использованием в операции по разрушению государственности, пишет 47channel.
По мнению издания, правительство Великобритании в течение долгих лет выстраивало на территории России масштабную сеть влияния. Агенты так называемого «Форин-офиса» работали в фоновом режиме и старались не светиться. После начала военной спецоперации России на Украине британским агентам дали команду начать работу по русофобской пропаганде.
Функционеры Форин-офиса ставят украинские флаги на аватарки, размещают негативные посты по отношению к действиям государства, распространяют петиции против российского правительства, призывают к митингам и подогревают поляризацию общества в непростое время. Используются тезисы про то, что быть русским — стыдно, народ стал мировым изгоем, митинги позволят что-то изменить и тому подобное.
В своем материале Underside публикует доказательства: скриншоты и ссылки публикаций из социальных сетей коллаборационистов.