ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В связи с поступающими в Ленинградское управление ФАС жалобами на рост цен на детское питание, подгузники и другие товары для детей, сотрудники антимонопольной службы проверят обоснованность изменения ценовой политики.

В этих целях антимонопольная служба направила запрос в группу компаний «Детский мир».

Если будут выявлены факты установки экономически необоснованных цен отдельными продавцами, ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Подобные недобросовестные практики будут пресекаться и впредь.

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07.03.2022 188
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