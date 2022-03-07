ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары в Ленобласти

В связи с поступающими в Ленинградское управление ФАС жалобами на рост цен на детское питание, подгузники и другие товары для детей, сотрудники антимонопольной службы проверят обоснованность изменения ценовой политики.

В этих целях антимонопольная служба направила запрос в группу компаний «Детский мир».

Если будут выявлены факты установки экономически необоснованных цен отдельными продавцами, ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Подобные недобросовестные практики будут пресекаться и впредь.