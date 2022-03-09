Юные изобретатели из Ленобласти представят свои проекты ведущим ученым

Школьники примут участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.

Региональный этап конкурса пройдет с 10 и 11 марта 2022 года на базе Санкт-Петербургского Горного Университета. Свои работы представят 60 финалистов, чьи проекты прошли заочную экспертизу.

Оценивать школьников будут эксперты из ведущих технических университетов. В итоге будет определён 1 победитель и 14 призеров, которые станут участниками Всероссийского этапа конкурса и получат возможность отправиться в «Сириус».

Всероссийский конкурс проводится с целью выявления и развития способностей школьников, пробуждения интереса к научно-исследовательской деятельности.