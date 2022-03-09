Мост Александра Невского в Петербурге разведут в ночь на 10 марта

Один из главных символов Северной столицы, мост Александра Невского, будет разведен ближайшей ночью.

Уже этой ночью, 10 марта, впервые после зимы разведут Невский мост. Планируется мероприятие в промежуток с 2:20 до 5:10 ночи. Также развод моста должен состояться и в ночь на 11 марта, в то же время.

Сезон полноценной речной навигации начнётся 10 апреля. До этого все мосты через Неву и Малую Неву разведут около 50 раз, чтобы проверить и наладить все механизмы.