Минцифры рекомендует использовать «Яндекс.Браузер» для беспрепятственного доступа к сайтам

Минцифры рекомендовало россиянам установить браузер от «Яндекс», чтобы иметь доступ ко всем сайтам и онлайн-сервисам. В частности, к Госуслугам.

Данная рекомендация связана с возможными проблемами при попытке зайти на государственные порталы. Это может быть связано с проблемами в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов.

По этой причине ведомство рекомендует для доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к «Госуслугам», установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат.