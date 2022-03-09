Дрозденко расширит федеральные меры поддержки для бизнеса Ленобласти

Глава региона провёл заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. По его итогам было решено рассмотреть ряд дополнительных мер для поддержки предприятий региона.

В заседании штаба 9 марта приняли участие порядка 150 руководителей значимых бизнес-предприятий, работающих в Ленобласти, а также представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Как пишет Online47, среди основных вопросов, которые губернатор уже пообещал рассмотреть в дополнение к федеральному пакету, отмечены следующие:

запросы по упрощению «растаможки» товаров и сырья;

снижение требований к проектированию и строительству неопасных объектов;

субсидирование аренды для размещения производств для импортозамещения;

введение системы грантов на импортозамещения производственного оборудования и высокотехнологичных материалов;

прямые договоры на поставки российских стройматериалов по госконтрактам;

увеличение количества и периода для субсидий в АПК;

возобновление общественных работ и увеличение их оплаты.