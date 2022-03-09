Дрозденко расширит федеральные меры поддержки для бизнеса Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава региона провёл заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. По его итогам было решено рассмотреть ряд дополнительных мер для поддержки предприятий региона.

В заседании штаба 9 марта приняли участие порядка 150 руководителей значимых бизнес-предприятий, работающих в Ленобласти, а также представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Как пишет Online47, среди основных вопросов, которые губернатор уже пообещал рассмотреть в дополнение к федеральному пакету, отмечены следующие:

  • запросы по упрощению «растаможки» товаров и сырья;
  • снижение требований к проектированию и строительству неопасных объектов;
  • субсидирование аренды для размещения производств для импортозамещения;
  • введение системы грантов на импортозамещения производственного оборудования и высокотехнологичных материалов;
  • прямые договоры на поставки российских стройматериалов по госконтрактам;
  • увеличение количества и периода для субсидий в АПК;
  • возобновление общественных работ и увеличение их оплаты.
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