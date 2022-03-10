Мошенники прислали пенсионерке из Луги макулатуру вместо платья

По информации ivbg.ru, 9 марта в полицию Лужского района обратилась 75-летняя жительница Луги. Неделей ранее в интернет-магазине ее заинтересовало платье.

Пенсионерка оформила заказ и перевела продавцу по указанным реквизитам 5,5 тысяч рублей. Посылка пришла в течение нескольких дней. Однако вместо одежды в ней находилась бумага.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.