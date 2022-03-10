Ссора соседей из-за громкой музыки закончилась выстрелом в глаз в Петербурге

По информации ivbg.ru, 9 марта в полицию обратился пострадавший мужчина и сообщил, что сосед выстрелил в него из пистолета из-за громкой музыки.
Конфликт произошел на лестничной площадке дома № 8 на Ивановской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина получил травму глаза, его госпитализировали, однако отпустили домой после оказания помощи.
Агрессор задержан. У него изъят аэрозольный пистолет «Добрыня».
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19.02.2022 1112