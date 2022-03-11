Reuters: Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян

Как сообщает Reuters, Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян в контексте действий России в Украине.

Также соцсети разрешает сообщения, призывающие к противоправным действиям в отношении президентов России и Республики Беларусь, но только если в них не будут указаны место и способ.

Разрешения будут распространятся на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину. Изданию подтвердил информацию пресс-секретарь Meta Энди Стоун.