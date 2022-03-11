В Риге и Вильнюсе издевательски переименовали улицы, на которых находятся посольства России

На фоне спецоперации России в Украине некоторые не вовлеченные в процесс страны и компании предпринимают действия, которые никак не помогут урегулированию процесса, но совершенно точно усугубят накал эмоций в обществе.

В Риге переименовали улицу, на которой находится посольство России, в улицу Независимости Украины. Адрес посольства России в Вильнюсе переименовали в улицу Героев Украины.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян.